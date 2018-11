Tomasz Lis przegrał z posłanką Pawłowicz. Sąd odrzucił jego wniosek

Wszystko wskazuje na to, że redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis będzie jednak musiał przeprosić posłankę PiS Krystynę Pawłowicz za publikację w tygodniku i określenie „bulterierka prezesa”. Sąd właśnie odrzucił kolejny wniosek dziennikarza.

Chodzi o głośny tekst o posłance Pawłowicz, który ukazał się w "Newsweeku" w kwietniu 2016 r. Posłanka PiS nazwana została w nim m.in. " psem gończym " Jarosława Kaczyńskiego . – (…) On ją spuszcza z łańcucha, ona warczy, szczeka i gryzie. Potem prezes mówi "siad”, "do budy”. A ona kładzie po sobie uszy i wykonuje polecenia – czytamy w artykule.

Tomasz Lis odwołał się do Sądu Apelacyjnego, a ten skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Okręgowego. Postanowienie z 8 października oznacza, że próba wznowienia procesu, przynajmniej jak na razie, okazała się bezskuteczna. Październikowy wyrok nie jest prawomocny. - Pełnomocnik pozwanego wniósł o sporządzenie uzasadnienia tego postanowienia i nadal ma otwarty termin do złożenia zażalenia – informuje nas Sylwia Urbańska, rzecznik ds. cywilnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie.