Krystyna Pawłowicz tłumaczy się bezprawnym szantażem. Internauci oburzeni

Krystyna Pawłowicz o działaniu w warunkach bezprawnego szantażu i kłamstw. Internauci są niezadowoleni z wyjaśnień posłanki.

Krystyna Pawłowicz tłumaczy się bezprawnym szantażem

Prof. Krystyna Pawłowicz podjęła próbę wytłumaczenia, dlaczego doszło do wycofania przez PiS reform Sądu Najwyższego. Zdaniem posłanki chodzi o ochronę interesów Polski. Twierdzi, że PIS zmuszony jest działać w trudnych warunkach szantażu i kłamstw, a sposobem na ochronę kraju jest „wykonanie jednego kroku wstecz”. W swoim wpisie na twitterze podkreśliła jednak, że nie ma zamiaru porzucać reformy. Ostre słowa od razu spotkały się z burzliwym odzewem internautów, którzy swoje stanowiska postanowili zaznaczyć w licznych komentarzach pod wpisem Pawłowicz.

„Skoro ten szantaż jest bezprawny i mu ulegacie, to co można o was myśleć?"