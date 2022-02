Pawłowicz pręży muskuły. Pokazała zdjęcia z siłowni. "Zrobię kaloryfer"

Nie wszystkim spodobał się jednak pomysł publikowania takich zdjęć przez Krystynę Pawłowicz. "Proszę pani, nie jest pani celebrytką, proszę nie publikować wypowiedzi i zdjęć, które panią kompromitują. Jest pani sędzią TK, a nie gwiazdą TV, to zobowiązuje do daleko idącej powściągliwości i zachowania zgodnego z etyką sędziego. Jeżeli pani czuje się samotna, to proszę wziąć kota" - czytamy w jednym z komentarzy.