Krystyna Pawłowicz nie odpuszcza Adamowicz. Kolejne oskarżenie

"Proszę nie grać na litości" - pisze posłanka PiS Krystyna Pawłowicz do Magdaleny Adamowicz. To kolejna odsłona burzliwej wymiany zdań na temat startu żony zmarłego prezydenta Gdańska w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krystyna Pawłowicz starła się z Magdaleną Adamowicz już wcześniej (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Magdalena Adamowicz będzie kandydowała z drugiego miejsca pomorskiej listy Koalicji Europejskiej.

"Nie szanuje pani demokratycznie wybranych władz RP - Prezydenta ani Premiera, których pani publicznie poniżała. Poniża pani Polskę, oczernia za granicą. Jest pani kompetentna, by reprezentować zewn. obce nam interesy, a nie Polskę. Proszę nie grać na litości, bo jej pani w wielu Polakach nie wzbudzi" - pisze Krystyna Pawłowicz na Twitterze.

"Proszę nie grać litością i fałszywą łagodnością, pani Magdaleno Adamowicz. Poniża i oczernia pani legalne władze w Polsce i za granicą. Działa pani wbrew interesom PL (...) Nie życzę pani sukcesu wyborczego, cierpi pani na oikofobię" - dodaje w kolejnym wpisie.

Zobacz także: Kaczyński z Zalewską do Brukseli? Zaskakujący pomysł Jacka Rostowskiego

Pawłowicz atakuje. Riposta Adamowicz

Zaledwie parę godzin wcześniej Pawłowicz pytała na Twitterze: "Pani ADAMOWICZ, a JAKIE ma pani kompetencje, poza byciem 'żoną zamordowanego prezydenta miasta', nie zachowującą zresztą podsawowego szacunku dla demokratycznie wybranego prezydenta RP, by kandydować i zasiadać w imieniu RP w UE parlamencie? Jakie wykształcenie, wiedza, poza samą oikofobią?".

"Żoną zamordowanego prezydenta uczynił mnie tragiczny los. Dzięki ciężkiej pracy jestem doktorem prawa, wykładowcą UG, radcą prawnym, MBA, absolwentką szkoły prawa niem. Uniw. w Bonn i prawa bryt. i UE org. przez Uniw. Cambridge, mówię po niemiecku i angielsku. I SZANUJĘ ludzi, Panią też" - ripostowała wtedy Adamowicz.

I apelowała: "Pani Krystyno Pawłowicz, poznajmy się najpierw. Może zamiast oceniać się w mediach, napije się Pani ze mną kawy i pomoże mi budować międzynarodową koalicję przeciwko mowie nienawiści. Razem, nie przeciwko sobie".

Wybory do PE odbędą się 26 maja.