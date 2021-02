Krystyna Pawłowicz ma zrzec się urzędu sędziego TK? Żąda tego Lewica

Wanda Nowicka w swojej wypowiedzi nawiązała do wyroku TK ws. aborcji. Ironicznie o sędzi powiedziała, że mogła być ona zmęczona z powodu tego, że "polskim kobietom zgotowała piekło, doprowadzając do wprowadzenia całkowitego w praktyce zakazu aborcji".

Krystyna Pawłowicz ma zrzec się urzędu sędziego TK. Chce tego Lewica

"Tak, to może męczyć, ale co to znaczy dla kobiet? Myślę, że wszyscy tutaj mamy jasność" - dodała posłanka. Nowicka przekazała także, że Pawłowicz nie powinna orzekać ws. aborcji. Wcześniej jako posłanka PiS podpisała się pod wnioskiem do TK w tej właśnie sprawie.