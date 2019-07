Krystyna Pawłowicz komentuje postawę Dulkiewicz. Posłanka PiS nawiązuje do krytyki reformy edukacji

Krystyna Pawłowicz ostro o stanowisku Aleksandry Dulkiewicz. Posłanka PiS zamieściła w mediach społecznościowych kontrowersyjny wpis.

Krystyna Pawłowicz krytykuje Dulkiewicz

Przypominamy, że we wtorek, 9 lipca prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, była gościem programu Polityka na ostro, emitowanego na antenie Polsat News. W rozmowie z Agnieszką Gozdyrą poruszała tematy związanie z reformą szkolnictwa PiS i jej negatywnym wpływem na uczniów, dla których zabrakło miejsc w szkołach. Zdaniem Dulkiewicz reforma przyczyniła się także do wzrostu prób samobójczych uczniów ostatnich klasy, na których rząd PiS wywarł „dodatkową presję”. Do sprawy szybko odniosła się posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Krystyna Pawłowicz, zamieszczając kontrowersyjny wpis na swoim twitterze