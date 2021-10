Krystyna Janda boi się kolejnego lockdownu. Wszystko przez niezaszczepionych?

Artystka krytykuje osoby niezaszczepione

Artystka odniosła się do tego, że kolejny lockdown może nadejść szybko przez to, że wiele osób się do tej pory nie zaszczepiło przeciwko COVID-19. Krystyna Janda jest jedną z niewielu osób, które przyjęły już trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Aktorka zwraca też uwagę na to, że bardzo mało się o tym mówi, a część społeczeństwa nie jest jeszcze zaszczepiona pierwszymi dwoma dawkami.