Szczepionka poza kolejką. Krystyna Janda: jest mi bardzo przykro, przepraszam

W programie "Fakty po Faktach" Krystyna Janda poinformowała, że to Warszawski Uniwersytet Medyczny zaproponował aktorom z Fundacji udział w akcji promocyjnej szczepień przeciw COVID-19. - Wielu aktorów-seniorów zgodziło się na tę promocję. Mieliśmy być szczepieni po medykach. Powiedziano nam, że prawdopodobnie gdzieś koło połowy lutego będziemy my szczepieni, seniorzy. Sama przedstawiłam prof. Gaciongowi listę, mieliśmy zostać zaszczepieni po lekarzach - zapewniła Janda.

- Jeśli okazało się, że jakiemuś medykowi zabrakło szczepionki, to jest mi bardzo przykro, przepraszam - stwierdziła Krystyna Janda. - Myśmy zrobili to bez takiej świadomości, wiedząc, że ta kampania promocyjna jest bardzo potrzebna - dodała.

Janda była także pytana o mail, do którego dotarł serwis wprost.pl, rozsyłany do aktorów przez dyrektorkę Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Alicję Przerazińską. - To jest inna sprawa, ja jestem obsesyjną organizatorką - odparła aktorka. Tłumaczyła, że chciała - jako pracodawca - stworzyć listę pracowników i współpracowników, którzy chcą się zaszczepić. - Uznałam, że jeśli nadejdzie termin naszych szczepień, to powinniśmy zaszczepić się grupą. Uważam, że każdy przedsiębiorca w Polsce powinien pomóc w tej akcji i zorganizować to, bo to wcale nie jest takie łatwe - dodała.