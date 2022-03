Krym mógłby wrócić do Ukrainy? Ujawniane są kolejne szczegóły negocjacji

- Referendum nie może odbyć się dzisiaj, ponieważ dzisiaj mamy stan wojenny. Oczywiście procedura przeprowadzania referendów w Ukrainie jest jasna i wyważona. Przejdziemy do procedury uruchamiania referendum dopiero po opuszczeniu naszego terytorium przez wojska rosyjskie. Powinny one wycofać się co najmniej na pozycje z 23 lutego 2022 roku - powiedział Podolak.