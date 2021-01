KRS odwołuje sędziów. "Rządzi tam pazerność i chciwość"

- To pazerność i mściwość, bo osoby z KRS najpierw brutalnie biorą kasę, bo uważają, że im się należy. Wypłacają sobie podwójne diety, a potem mszczą się na tych, którzy te informacje ujawniają - mówił na konferencji prasowej Robert Kropiwnicki. W ten sposób poseł Koalicji Obywatelskiej komentował najnowsze doniesienia o niegospodarności w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Przypomnijmy, że chodzi o ujawnienie przez przewodniczącego KRS danych na mocy dostępu do informacji publicznej. Dzięki temu można się było dowiedzieć między innymi, jakie wynagrodzenie otrzymywali członkowie KRS za to, że w innych dniach niż posiedzenia plenarne zwoływali komisje.

- Tacy ludzie nie powinni zasiadać w organie, który wnioskuje do prezydenta o powołanie sędziów. A po drugie to są osoby, które powinny stać na straży niezależności. Bo tu polityk odwołuje sędziego, bo zachował się przyzwoicie. To najgorsza twarz PiS - dodał Kropiwnicki.