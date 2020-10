KRRiT apeluje ws. Strajku Kobiet. Pod lupą nie tylko TVN24

KRRiT zabrała głos ws. Strajku Kobiet, który od czwartku 22 czerwca przetacza się przez ulice polskich miast. To już drugi apel w sprawie relacjonowania protestów w Polsce.

KRRiT ostrzega nie tylko TVN24. Strajk Kobiet pod lupą Rady

W środę szef KRRiT zwróciła się do TVN24 z apelem o zaprzestanie wykorzystywania sformułowania "Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej", co miało przyczyniać się do "nękania" sędzi Trybunału Konstytucyjnego.