Krosno. Burza po lekcji religii w szkole. "Sekty finansują LGBT"

Krosno. Ksiądz od niedawna prowadzi zajęcia w jednej ze szkół wyższych. Podczas zajęć miał mówić, że transseksualiści "okaleczają swoje ciało", "LGBT to ruch opłacany przez sekty", a "Robert Biedroń nie jest gejem, tylko udaje, aby zdobyć głosy".

- Co do możliwej treści katechezy, jako biolog mogę delikatnie stwierdzić, że mija się z prawdą. Transseksualiści nie muszą - oczywiście mogą – się leczyć, chyba że na katar. Nie wiemy z całą pewnością, co jest przyczyną transseksualizmu , a co do jego dziedziczenia to odsyłam do pierwszego lepszego podręcznika genetyki – powiedział pedagog w rozmowie z krosno24.pl.