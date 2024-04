"Królowa jest tylko jedna". Biejat o wynikach wyborów

- To my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii i teraz nie można już tego lekceważyć, bo nasze pomysły na zmianę Warszawy, to są pomysły popierane przez tysiące warszawianek i warszawiaków i to zostanie po tej kampanii na pewno - powiedziała.