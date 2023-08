Krocie za wjazd na Kasprowy. PKL zbija majątek

"Kolejka na Kasprowy pozwala odbyć podróż w świat tatrzańskiej przyrody podziwianej z lotu ptaka. To jedyna w Polsce wysokogórska kolej linowa. Łączy Kuźnice (część Zakopanego) ze szczytem Kasprowego Wierchu. Działa przez cały rok, zabierając do wagonika od 30 do 60 osób" - czytamy na oficjalnej stronie Polskich Kolei Linowych.