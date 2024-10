PiS utajnił kwotę. Tyle kosztowała akcja z kremówkami papieskimi

Ale nie tylko politycy nie otrzymywali wyliczeń kosztów akcji promocyjnej. Kiedy zapytała o to - w trybie dostępu do informacji publicznej - jedna z pasażerek, Fundacja PKP odmówiła jej udzielenia odpowiedzi. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego.