Kreml się upokarza? Naprawdę to wystrzelili

Do żadnych zniszczeń jednak wóczas nie doszło - i to z dwóch powodów. Po pierwsze, Kijów w porę zestrzelił wskazany pocisk. Po drugie, co nawet ciekawsze, nie miał on głowicy, a w miejsce tego jedynie zamontowany stalowy klocek. Pokazały to badania przeprowadzone przez ukraińskich wojskowych.