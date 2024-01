Kreml kpi z CIA. "Ktoś powinien im powiedzieć"

"Osoby wokół was mogą nie chcieć słyszeć prawdy. Ale my tak. Nie jesteście bezsilni" - słychać na filmie. Bohaterem jest fikcyjny 35-letni pracownik rosyjskiego wywiadu, który kocha swój kraj, ale zdał sobie w końcu sprawę, kim jest prawdziwy wróg. - Najwyższe kierownictwo sprzedało kraj za pałace i jachty w czasie, gdy nasi żołnierze jedzą zgniłe ziemniaki i strzelają z prehistorycznej broni - mówi. Na koniec filmu zgłasza się do współpracy z CIA.