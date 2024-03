Kreml gotuje się do wojny z NATO. Polski generał alarmuje

NATO nie może tracić spójności

Zdaniem szefa SGWP, to właśnie dlatego NATO musi odstraszać agresora gotowością do natychmiastowej obrony. - Nie możemy doprowadzić do utraty spójności Sojuszu. Jeśli się tak stanie, to szanse Rosji znacznie wzrosną. To będzie jasny sygnał dla Kremla, by rozpocząć działania ofensywne - podkreślił.