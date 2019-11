WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze dzietność polek + 1 rząd mateusza morawieckiego Anna Krawczak 3 godziny temu Krawczak: Rządowa promocja rodziny tradycyjnej: mama, tata i nic (Opinia) Państwo zrobiło już całkiem sporo, by zmusić Polki do rodzenia. Choćby blokując ich edukację seksualną i ograniczając im dostęp do taniej antykoncepcji, zakazując aborcji. A Polki i tak rodzą coraz mniej dzieci. Czy powołanie rządowego pełnomocnika do spraw dzietności i "promocji tradycyjnej rodziny" to zmieni? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Barbara Socha podczas spotkania Fundacji Mamy i Taty (East News) Nową pełnomocniczką rządu do spraw demografii zostanie Barbara Socha, do niedawna specjalistka od marketingu przemysłowego w IBM Polsce. [ Więcej tutaj.] (https://opinie.wp.pl/news-wp-byla-szefowa-marketingu-technologicznego-giganta-bedzie-odpowiadac-za-polityke-demograficzna-rzadu-6450654229592193a) Barbara Socha to też prezeska Stowarzyszenia Ruchu 4 Marca sprzeciwiającego się edukacji seksualnej w szkołach i stołecznej "Deklaracji Praw LGBT". Można się domyślać, że dla Barbary Sochy układ, w którym dziecko wychowują na przykład dwie kobiety z rodziną nie ma nic wspólnego. W jaki sposób jednak precyzyjnie określić, co jest zgodne z tradycją, a co nie?

I w jakim stopniu konserwatywne podejście do rodziny w obecnych polskich uwarunkowaniach, jak rozumiem, posiłkowane nowymi strategiami i promocjami Barbary Sochy, ma szanse nieoczekiwanie wypromować u Polek wielodzietność? Dwóch mężczyzn i dziecko to rodzina? Ostrożna odpowiedź Gawkowskiego Kiedy na początku XX wieku Bronisław Malinowski wydał esej "Aborygeni Australijscy. Socjologiczne studium rodziny" jego uczeni koledzy musieli przełknąć gorzką pigułkę: wbrew ich wcześniejszym tezom rodziny aborygeńskie miały się świetnie. Tyle że nie przypominały tych europejskich. Nie obowiązywała w nich monogamia, obyczaje seksualne były swobodne, a ojcowie dzieci nie zawsze dzielili z nimi wspólne geny. I… w niczym to tym rodzinom nie przeszkadzało. Ani prośby ani groźby Dokładnie 106 lat później w średniej wielkości kraju nad Wisłą odkrywamy rzecz wstrząsającą. Program 500+ jednak nie okazał się pro-demograficzny, liczba nowych urodzeń coraz bardziej rozjeżdża się z liczbą zgonow. A osób LGBT+ jest za mało, aby przypisać im złośliwe siedzenie w heteronormatywnych sypialniach i blokowanie reprodukcji. Jako państwo zrobiliśmy już przecież całkiem sporo, by zmusić kobiety do rodzenia. W jaki sposób? Choćby utrudniając im dostęp do edukacji seksualnej czy taniej antykoncepcji. Co ciekawe, ostatni Spis Powszechny potwierdza zgoła nietradycyjne tendencje społeczne: regularnie rosną liczby rozwodów, konkubinatów i narodzin poza małżeństwem. A może jest jeszcze inny powód: znanym w Polsce propagatorom rodziny z tradycją brakuje pomysłów? Przypomnijmy, jednym z najsłynniejszych dystrybutorów idei tradycyjnej rodziny jest Fundacja Mamy i Taty, zniechęcająca Polaków do rozwodów, za to zachęcająca Polki do rodzenia dzieci. Fundacji zawdzięczamy legendarną już kampanię "zdążyłam pojechać do Tokio, nie zdążyłam urodzić dziecka", której ironiczne przeróbki do dziś krążą w Internecie. Zawdzięczamy jej także Barbarę Sochę, która od roku kieruje kampaniami społecznymi w fundacji. Kampaniami bez efektów, jak pokazują statystyki. Skasowanie in vitro Ze statystyk demograficznych wynikają także kwestie mniej oczywiste. Na przykład taka, że 0,6 procent polskich dzieci to dzieci adoptowane, a 0,7 procent dzieci wychowuje się w rodzinach jednopłciowych. Co piąte dziecko jest wychowywane przez samotną matkę (niespełna trzy proc. - przez ojca). Coraz więcej dzieci żyje w rodzinach patchworkowych. Ponad jeden procent dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016 urodziło się dzięki metodzie in vitro, a to za sprawą krajowego programu refundacji. Którego skasowanie było jedną z pierwszych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Powód? Oczywisty. Program nie promował tradycyjnych metod tworzenia rodziny. Wygląda na to, że doświadczamy podobnie gorzkiej pigułki, co nieżyjący już koledzy Bronisława Malinowskiego: rodzina w Polsce potrafi się miewać całkiem nieźle. Tyle że coraz częściej nie jest to rodzina w wąskim znaczeniu, jakie widzi dziś rząd i nowa jego pełnomocniczka. A może jednak potrzebne nam jest po prostu przeformułowanie koncepcji i roli rodziny? Może nie mamy już innego wyjścia? Anna Krawczak jest antropolożką, członkinią Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, jak też wieloletnią przewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące