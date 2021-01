Krasoń: przeniesienia prokuratorów to szykany

Prokuratorzy z krytycznego wobec Zbigniewa Ziobry stowarzyszenia Lex Super Omnia otrzymali w poniedziałek nagłe delegacje do odległych prokuratur rejonowych. - To szykany wywierane w stosunku do członków stowarzyszenia - komentuje Krasoń.

Krasoń: przeniesienia prokuratorów to szykany Źródło: East News , Fot: Beata Zawrzel