Kraśnik: groźny wypadek na skrzyżowaniu. Za kierownicą pijany 18-latek

Piątka młodych osób wracała w nocy autem z dyskoteki. 18-letni kierowca, łamiąc wszelkie zasady bezpieczeństwa, wjechał na skrzyżowanie wprost pod nadjeżdżającego busa. Był pijany.

To już kolejny wypadek drogowy z udzialem młodych ludzi w ostatnim czasie. W grudniu doszło do tragedii w Try ńczy - zginęło w nim pięć osób. Kilka dni temu w wypadku w Czerwionce-Leszczynach zginęło dwóch pasażerów auta: 17-latek i 18-latek. Prowadzący auto 17-latek powiesił się w pobliskim lesie. Tym razem, na szczęście, nikt nie zginął, choc - jak podkreślają policjanci - było zaldwie o krok od tragedii.