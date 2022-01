Kraska apeluje do seniorów. Chodzi o COVID-19

Seniorzy grupą "dobrze wyszczepioną"

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że szczepienie nie chroni nas przed zakażeniem, ale "w jakimś stopniu chroni przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją, przed śmiercią". Jak wynika z danych ministerstwa, grupa seniorów powyżej 60. roku życia jest "dość dobrze wyszczepiona". - Osoby powyżej 60. roku życia, to jest 78 proc. wszystkich osób, które są zaszczepione. W tym przedziale wiekowym, to dość wysoki wskaźnik, ale jeśli niestety spojrzymy na wskaźnik, ile osób przegrywa walkę z koronawirusem - to są osoby głównie powyżej 60. roku życia. To jest 87 proc. wszystkich - wskazał Kraska.