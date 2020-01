Krakowski ratusz rozpoczął procedurę odwołania dyrektora Teatru Bagatela

Urząd Miasta Krakowa zaczął procedurę odwołania Henryka Jacka S., dyrektora Teatru Bagatela. Jak zapowiada ratusz, może to potrwać do końca stycznia. Konkurs na nowego szefa teatru zostanie ogłoszony na przełomie stycznia i lutego.

- Ruszyła procedura odwołania dyrektora Teatru Bagatela. Czekamy na opinie, m.in. związków zawodowych, związku teatrów czy stowarzyszenia dyrektorów. Wpłynęła jedna opinia, od związków zawodowych. Kiedy będą wszystkie opinie poddamy je analizie. Lada dzień będą przygotowane dokumenty do odwołania dyrektora. Chcemy, żeby do końca stycznia ta procedura się zakończyła - powiedział FMF FM Dariusz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa.

Henryk Jacek S. usłyszał 7 stycznia w sumie dziewięć zarzutów. Cztery z nich dotyczyły nakłaniania pracownic do poddania się innej czynności seksualnej, a pięć zarzutów - łamania praw pracowniczych. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia. Dyrektor teatru nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Twierdzi, że warunki, jakie panowały w placówce, "były doskonałe", a prawa pracownicze nie były łamane.