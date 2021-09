Zderzenie bmw z dwoma tirami. Kierowca był odurzony narkotykami

Spowodowanie wypadku drogowego i jazda pod wpływem narkotyków, to nie są jedyne grzechy 46-letniego kierowcy bmw. Okazało się, że zabrano mu wcześniej prawo jazdy. Co więcej, mężczyzna jest osobą poszukiwaną przez oświęcimską Prokuraturę Rejonową do jednej z prowadzonych spraw.