Wielkie święto melomanów w Krakowie. Ruszyła 18. edycja Festiwalu Muzyki Polskiej

Kraków to jedno z najbardziej romantycznych miast w Polsce – nic dziwnego zatem, że właśnie tutaj odbywa się coroczny Festiwal Muzyki Polskiej. W tym roku koncerty muzyki największych polskich wirtuozów rozbrzmiewają po raz 18, więc z całą stanowczością można powiedzieć, że krakowskie święto muzyki klasycznej to już prawdziwa tradycja. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Muzyki Pol­skiej, po­wo­ła­ne przez gru­pę mu­zy­ko­lo­gów, me­ne­dże­rów kul­tu­ry i mi­ło­śni­ków mu­zy­ki. Każda kolejna edycja tej imprezy cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Co roku do stolicy małopolski ściągają rzesze melomanów z różnych zakątków świata, żeby posłuchać najpiękniejszych walców, polonezów i mazurków w otoczeniu urzekającej, krakowskiej scenerii. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje czekają w tegorocznym repertuarze.