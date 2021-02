Wieliczka. Śmiertelny wypadek. Zginęła kobieta

Do śmiertelnego wypadku doszło w Wieliczce na odcinku drogi krajowej 94 od skrzyżowania z ul. Reformacją do skrzyżowania z ul. Czarnochowską. Około godziny 17:30 kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen jadąc od Krakowa w kierunku Bochni potrącił 74-letnią kobietę. W wyniku potrącenia kobieta poniosła śmierć na miejscu.

Wieliczka. Zginęła przechodząc przez jezdnię

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta próbowała przejść przez jezdnię w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunki atmosferyczne były trudne, padał śnieg, było ślisko, miejsce to było słabo oświetlone, a kobieta nie miała na sobie żadnych odblasków. Policjanci zbadali kierującego alkomatem – był trzeźwy. Dodatkowo zgodnie z procedurami została mu pobrana również krew do badań. Na miejscu pracował prokurator. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku ustalają śledczy pod nadzorem prokuratury.