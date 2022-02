W Krakowie rusza procedura odwołania dyrektora Teatru Słowackiego. Protest pracowników

- Nie wiem, o co w nim chodzi - powiedział PAP Głuchowski na temat oświadczenia. - Nie wiem, kiedy i w jaki sposób rzekomo naruszyłem dobre imię teatru, w jaki sposób przyczyniłem się do nieprawidłowości w przetargach - podkreślił. - Samo skierowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej nie świadczy o tym, że dokonałem jakiegokolwiek naruszenia dyscypliny finansów publicznych, czy że jestem winien jakichkolwiek nieprawidłowości - wyjaśnił Głuchowski.