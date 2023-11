Sukces jubileuszowej edycji targów HORECA® i ENOEXPO®

Na targach HORECA® i GASTROFOOD wystawcy z całej Polski i zagranicy zaprezentowali kompleksowe wyposażenie dla hoteli i innych obiektów wypoczynkowych, restauracji, kawiarni i pozostałych punktów gastronomicznych, a także żywność i napoje. Zarówno firmy związane z targami od lat, jak i te dopiero otwierające się na branżę HoReCa zgodnie przyznawały, że w tegorocznej edycji nawiązały mnóstwo biznesowych kontaktów, a liczba zwiedzających zainteresowanych współpracą była bardzo dobra. – Jesteśmy na targach w Krakowie, bo to świetna impreza, w której uczestniczymy już kolejny raz i jest to dla nas cykliczny udział rozpisany w kalendarzu wydarzeń firmy (…). Są fenomenalni klienci, którzy przyjeżdżają bardzo przygotowani i merytoryczni, spotykamy naszych partnerów biznesowych i naszych obecnych klientów, którzy sprawdzają nasz sprzęt i nowości. Targi w Krakowie to jest wydarzenie, na którym trzeba być – przyznaje Marcin Wajda z Winterhalter Polska. Podobnego zdania jest Mateusz Budek z firmy Fresco Coffee, zajmującej się importem ekspresów do kawy – Na targach prezentujemy profesjonalne ekspresy do kawy dla gastronomii, do biur, do hoteli oraz kolbowe ekspresy dla kawiarni. Jest tutaj dużo więcej klientów finalnych, czyli restauracji, kawiarni i hoteli w porównaniu do innych targów, na których się wystawialiśmy, gdzie dominują dystrybutorzy i producenci.