Suchą stopą przez kryzys. Firmy z Małopolski mogą już wnioskować o duże pieniądze

Inicjatywa REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) to plan Komisji Europejskiej w celu ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Ze środków przeznaczonych na realizację tego instrumentu do Małopolski trafiło ponad 33,5 mln euro. Blisko 20 mln euro z przyznanych środków skierowanych zostanie na odbudowę małopolskiej ochrony zdrowia.