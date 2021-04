Powiedział, że zabił. Bolały go nogi

Zadzwonił na policję i powiedział, że zabił człowieka. Do akcji ruszył patrol. Ciała ofiary jednak nie znaleziono. Okazało się, że "morderca" z powiatu krakowskiego chciał, by przyjechała do niego karetka. Narzekał na ból nóg

"Przyznał", że zabił, bo bolały go nogi Źródło: PAP