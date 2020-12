Policja: 44-letni Piotr Modelski poszukiwany listem gończym

Z noty przesłanej przez małopolską policję dowiadujemy się, że decyzją Sądu Okręgowego w Krakowie Piotr Modelski został skazany na 6-letnią karę pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za wprowadzanie do obrotu środków odurzających. Jednak nie stawił się na odbywanie kary, dlatego wydano za nim list gończy.

Piotr Modelski ma 44 lata, wzrost ok. 176 cm, blond-ciemne włosy, bez znaków szczególnych. Po raz ostatni zamieszkiwał przy ul. Łużyckiej 44 na Podgórzu Duchackim w Krakowie.

"Informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod nr tel. 47 83 52 917 lub 112. Zapewniamy możliwość utrzymania tajemnicy co do osoby informującej" - przekazuje małopolska policja.