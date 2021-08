Małopolskie. "Żart" 19-latki przyczyną alarmu w policji i Interpolu

Kiedy funkcjonariusze zapukali do jej drzwi i przedstawili powód wizyty, była wyraźnie zdziwiona i zdenerwowana. Przyznała, że jest autorką wpisu i tłumaczyła, że miał to być jedynie niewinny żart. Dodała, że zdjęcie zrobiła sama, a widniejąca na niej broń to replika należąca do jej młodszego kolegi. Służby udały się do mieszkania 17-latka i zarekwirowała kolekcjonowane przez niego repliki broni palnej.