Makabryczny wypadek na A4. Jazdę zakończył na dachu

Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w miejscowości Rudna (woj. małopolskie). Do zdarzenia doszło w środę 28 kwietnia.

Makabra na A4. W Rudnie auto wbiło się w dach

Pierwsze zgłoszenie do stanowiska kierowania wpłynęło już o świcie. Policja autostradowa informację odebrała około godziny 4:30. Na miejsce wysłano wszystkie służby.

- Dzisiejszego poranka o godz. 4:42 dyżurny SKKP w Chrzanowie zaalarmował naszą jednostkę do wypadku samochodu osobowego przy węźle Rudno. Na miejsce działań udaliśmy się zastępem volvo GBARt - przekazał w rozmowie z "Gazetą Krakowską" strażak z OSP w Grójcu.

Rudno. Wypadek na A4. Nie żyje kierowca volvo

Jak poinformowały służby, kierowcy volvo nie udało się uratować. Na A4 do Rudna ściągnięto prokuratora. Pod jego nadzorem policyjni śledczy zabezpieczyli ciało do sekcji, a także sporządzili odpowiednią dokumentację, która posłuży do określenia okoliczności i przyczyn zdarzenia.