Ks. Stanisław Olesiak nie żyje. Walczył z chorobą

Ks. Stanisław Olesiak zmarł we wtorek rano w szpitalu w Nowym Sączu. Oficjalna przyczyna zgonu nie jest znana, jednak zakonnik od kilkudziesięciu lat cierpiał na stwardnienie rozsiane i zanik mięśni. Duchowny pełnił funkcję duszpasterza środowisk osób niepełnosprawnych na Sądecczyźnie.

- To wielka strata dla całego naszego regionu, odszedł bowiem człowiek, który swoim cierpieniem naprawdę zmieniał świat (...) Choć był w już w bardzo złym stanie, wciąż myślał o innych i prosił, abym dalej kontynuował pracę na rzecz osób niepełnosprawnych - powiedział w rozmowie z portalem nowysacz.naszemiasto.pl Artur Czernecki, nowosądecki radny i bliski współpracownik księdza Olesiaka.

Ks. Stanisław Olesiak nie żyje. Miał 67 lat

Zakonnik urodził się w 1953 roku w Trzetrzewinie (woj. małopolskie). W 1979 roku otrzymał święcenia kapłańskie, po czym wyjechał na misję do Angoli w Afryce. W trakcie podróży dowiedział się, że ma stwardnienie rozsiane, przez co zmuszony był wrócić do Polski.