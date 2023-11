Kraków włączył się w ogólnopolską kampanię "Dobro za dobro".

Krakowianie na pomoc

Z raportu przeprowadzonego przez Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich wynika, że od chwili wybuchu wojny w Ukrainie do Krakowa przybyło ok. 177,5 tys. osób. Mieszkańcy zjednoczyli się w geście solidarności i otworzyli swoje serca, organizując zbiórki darów i pieniędzy, tworząc punkty pomocy prawnej oraz wspierając sąsiadów w znalezieniu pracy czy dachu nad głową. Kraków prowadził 5 miejskich ośrodków tymczasowego pobytu, zapewniając tam nie tylko schronienie, ale także wyżywienie. Krakowianie licznie przyjmowali uchodźców także w swoich domach. Od wybuchu wojny ponad 7 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy zostało zapisanych do krakowskich szkół i przedszkoli. W Krakowie działa też Centrum Wielokulturowe, które wsparło już ponad 100 tys. osób m.in. poradami prawnymi i pomogło w tłumaczeniach. Urząd Miasta Krakowa uruchomił również pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych, ale także pomagających wolontariuszy.