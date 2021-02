Kraków. Skwer Praw Kobiet powstanie obok siedziby PiS

To właśnie przed siedzibą PiS odbywały się liczne demonstracje podczas krakowskiego Strajku Kobiet po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. - Może zaproponuję "zakątek Ośmiorniczek" przed biurem PO? Albo plac im. Madery przy biurze Nowoczesnej? A ulicę przed domem prezydenta Jacka Majchrowskiego nazwiemy "ulicą Cygara" - mówił na sesji rady miasta Michał Drewnicki z PiS.

Odmienne stanowisko zajęła Platforma Obywatelska. Jej przedstawiciele wskazali, że nieopodal ulicy Retoryka, gdzie powstanie skwer Praw Kobiet, znajduje się pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. To właśnie dekretowi Marszałka w Polsce przyznano prawa wyborcze kobietom.

- Czy PiS wykupiło ulicę Retoryka, czy to jest ich własność? Nigdy nie odważyłabym się posadzić komuś drzewa na jego prywatnej własności. To nie jest niczyja własność. To jest ulica Krakowa - mówił radna Małgorzata Jantos.