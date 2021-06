Dramat w Krakowie. Auto jak piekarnik, a w środku dziecko. Matka była bezsilna

"Dyżurny natychmiast powiadomił o zdarzeniu straż pożarną, jednocześnie kierując patrol we wskazane miejsce. Trzy minuty później strażnicy byli na miejscu. Obok auta stali już strażacy, przygotowujący się do akcji ratunkowej. Sprawnym uderzeniem wybili szybę i po chwili wyciągnęli dziecko ze środka. Cały i zdrowy maluch został przekazany pod opiekę mamy" - czytamy we wpisie Straży Miejskiej Miasta Kraków na Facebooku.