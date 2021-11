"Jest pani kretynką". Wicemarszałek Ryszard Terlecki w galerii handlowej

"To jest niewiarygodne". Posłanka KO komentuje nagranie z Terleckim

Nagranie w sieci upubliczniła Barbara Nowacka. Skontaktowaliśmy się z posłanką KO, aby wyjaśnić szczegóły zajścia. - Dostałam to nagranie od pani Magdy z Krakowa. Wysłała mi to, bo nie wiedziała, co z tym zrobić. Była na zakupach z siostrą, spokojnie podeszły do wicemarszałka Terleckiego, bo chciały mu powiedzieć, że to, co dzieje się w sprawie praw kobiet, to koszmar - relacjonuje parlamentarzystka.