Boże Ciało. Duże utrudnienia w miastach. Sprawdź, gdzie nie dojedziesz

Boże Ciało. Procesja w Olsztynie

W uroczystość Bożego Ciała centralna msza św. w archidiecezji warmińskiej zostanie odprawiona w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie o godz. 10. Liturgii przewodniczył będzie arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński. Po liturgii odbędzie się procesja do czterech ołtarzy. Będą one usytuowane przy Starym Ratuszu, na Placu Jana Pawła II, na Placu Dunikowskiego i przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Procesja przejdzie z bazyliki świętego Jakuba na Starym Mieście do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Kopernika.