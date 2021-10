Bez religii w szkole nie będzie komunii? Kościół szuka "nowych dróg"

Ulotka krakowskiej kurii. "Dzieci na lekcjach religii ubywa"

Na pytanie o to, czy zaniosła ją do szkoły, podkreśliła, że nawet nie przyszło jej to do głowy. - Uczniowie z różnych powodów rezygnują z tych lekcji. Najczęściej nie dlatego, że stracili wiarę, ale dlatego, że ksiądz lub katecheta im nie odpowiadają. Mam nadzieję, że katechetom u mnie w szkole nie przyjdzie do głowy kolportowanie tej ulotki - zaznaczyła kobieta.