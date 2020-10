Koronawirus. Kraków. Sanepid przeprasza za problemy. "Nas też dotyka pandemia"

"Przepraszam za utrudnienia, które was dotykają" - pisze w liście otwartym do tych wszystkich, którzy narzekają na to, że kontakt z sanepidem jest praktycznie niemożliwy, małopolski inspektor sanitarny.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce (Pexels)