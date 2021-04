Kraków. Korupcja i marihuana w jednostce wojskowej

Jak poinformował we wtorek dział prasowy Prokuratury Krajowej, zatrzymań dokonano na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Dowódcy 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie ppłk. Marcinowi M. postawiono zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 tys. zł i 6 tys. zł w zamian za powołanie dwóch osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce.

Drugi z zatrzymanych plut. Jacek T. usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji, poprzez podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy - powołania do zawodowej służby wojskowej w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie - w zamian za przyjęcie łapówek w kwotach po 10 tys. zł i 6 tys. zł dla dowódcy ppłk. Marcina M.

To nie jedyne przewinienia oskarżonych

Plut. Jackowi T. zarzucono również posiadanie marihuany, a ppłk. Marcinowi M., że od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. kilkudziesięciokrotnie samowolnie użył pojazdów służbowych do celów prywatnych. Jak podało RMF FM chodziło między innymi o wożenie dziecka do szkoły, czy robienie zakupów.