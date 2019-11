Kraków. 3 sędziów Sądu Okręgowego czeka dyscyplinarka

Piotr Schab - rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych - wszczął we wtorek postępowanie dyscyplinarne wobec 3 sędziów krakowskiego Sądu Okręgowego. Według niego prawnicy mieli "uchybić godności urzędu".

O sprawie pisze rzeczpospolita.pl. Rafał L., Wojciech M. oraz Kazimierz W. - to właśnie Ci sędziowie, według Schaba, mili "uchybić godności urzędu, ponieważ wzięli udział w wydaniu postanowienia o odroczeniu rozprawy w celu ustalenia, czy zachodzi okoliczność, która mogłaby wskazywać na niewłaściwe powołanie asesora".

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych twierdzi, że prawnicy przyznali sobie kompetencje kompetencje do oceny prawidłowości działania organów konstytucyjnych w zakresie powołania w I instancji asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie. I tym samym mieli przekroczyć swoje uprawnienia.

Według pisma - do którego dotarł portal - działanie 3 sędziów miało stanowić "bezprawną ingerencję w ustawowy tryb powoływania sędziów i asesorów sądowych do składów orzekających określony w art. 46a § 1 i art. 47b § 1 usp i mogło prowadzić do naruszenia przepisu art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz naruszało art. 89 § 1 usp, a tym samym stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego".