Krajowy Plan Odbudowy. Polska chce wolniejszej oceny KE. Może to spowodować opóźnienie wypłat

Jak podało RMF FM, powołując się na jednego ze swoich informatorów, ten krok polskiej administracji może wskazywać, że nasz Krajowy Plan Odbudowy nie był po prostu dobrze przygotowany. - Gdyby KPO był gotowy, to by Warszawie zależało, aby KE przyjęła go jak najszybciej - stwierdził rozmówca stacji.