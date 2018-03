Kraj na rozdrożu. Słowacja po zabójstwie Jana Kuciaka

Ich zabójstwo wyglądało na egzekucję. Zamordowanie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej może okazać się cezurą w historii słowackiej demokracji.

Prawie 25 tys. osób uczciło w piątek 2 marca w Bratysławie pamięć zamordowanego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznírovej. Zostali zastrzeleni 25 lutego w domu dziennikarza we wsi Velká Maca, ok. 60 km na wschód od stolicy Słowacji Bratysławy. Ich zabójstwo wyglądało na egzekucję.

Kuciak od miesięcy badał powiązania między słowackimi politykami z otoczenia premiera Roberto Fico z włoską, kalabryjską, mafią Ndragheta. Pisał o tym na portalu Aktuality.sk. Najwidoczniej dowiedział się za dużo, co kosztowało życie jego samego i jego narzeczonej.

Wstrząśnięty prezydent Kiska

Jednym z pierwszych, którzy wystąpili na wiecu na Placu Wolności był prezydent Andrej Kiska. Jest on dziś na Słowacji największym autorytetem moralnym. Ten były przedsiębiorca i filantrop przeznacza co miesiąc swoje wynagrodzenie na inny cel dobroczynny. Kiska wielokrotnie apelował do czołowych polityków słowackich o większą odpowiedzialność i wrażliwość na nastroje i potrzeby społeczeństwa.