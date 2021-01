Kradzież szczepionki na COVID w Chorzowie. Policja analizuje monitoring

Jak informuje RMF FM, były przechowywane w pokoju pielęgniarek w ogólnodostępnej lodówce. Rzecznik szpitala przekonuje jednak, że "szczepionki znajdowały się w miejscu do tego przeznaczonym, w magazynie leków w lodówce służącej właśnie do przechowywania szczepionek przeciw COVID-19". Przechowywano tam więcej ampułek. Zginęło 15 - to jest jedno opakowanie.

Szczepionka na COVID. Kradzież w Iłowie-Osadzie

Wcześniej do kradzieży szczepionek doszło także w przychodni w Iłowie-Osadzie. 38-latek, który ukradł szczepionki na COVID z przychodni w Iłowie-Osadzie, usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Według prokuratury mężczyzna miał "pakować do worka wszystko, co było pod ręką" i nie zdawać sobie sprawy z tego, co kradnie.