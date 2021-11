KPO to nie wszystko? Kolejne unijne fundusze pod znakiem zapytania

Fundusze z UE. Uwagi Komisji

Niepokój budzić mogą komentarze urzędników unijnych. Mieli oni wskazać, że PiS nie odniósł się jeszcze do zmian w sądownictwie, co "pogorszyło klimat inwestycyjny w ostatnich latach". Ponadto, wątpliwości budzi też kwestia niedyskryminacji w stosunku do osób, które przedstawiają projekty "z perspektywy LGBTIQ".