"Kpina z prawa". Mec. Dubois o decyzji prokuratury ws. Ewy Wrzosek. Mec. Ćwiąkalski: Drugie dno

Drugie dno, uwarunkowania polityczne

- Prokuratura obawia się, kto mógłby być sprawcą i nie jest tym zainteresowana - tak decyzję warszawskich śledczych w rozmowie z WP ocenia mecenas Zbigniew Ćwiąkalski. - Bardzo to jest dziwne. Muszę powiedzieć, że jeżeli do takiego ataku doszło, a jest to prawdopodobne, to prokuratura powinna wszcząć śledztwo. Decyzja o umorzeniu wywołuje moje zdziwienie i w tej sytuacji trudno nie myśleć o tym, że ma to uwarunkowania polityczne. Jestem przekonany, że gdyby ten atak dotyczył prokuratora "dobrej zmiany" to postępowanie ochoczo zostałoby wszczęte - komentuje mec. Ćwiąkalski.