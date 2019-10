Kozły. Potrącił 19-latkę i zawiózł do szpitala. Kierowca zniknął

Kozły. 28-letni kierowca potrącił 19-latkę. Po zdarzeniu zawiózł ranną kobietę do szpitala, potem słuch o nim zaginął. Policja opublikowała wizerunek sprawcy, który ostatecznie zgłosił się na komendę.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 20. Na nieoświetlonej drodze w miejscowości Kozły w Wielkopolsce 28-letni kierowca potrącił 19-latkę.

W wyniku wypadku kobieta doznała licznych i poważnych obrażeń ciała. Sprawca odwiózł kobietę do szpitala w Ostrzeszowie, by potem zniknąć bez śladu.

We wtorek sprawca wypadku sam zgłosił się do komendy w Ostrzeszowie i przyznał się do potrącenia kobiety. Trafił do policyjnego aresztu, przeszedł badania krwi, które mają sprawdzić obecność alkoholu i narkotyków w jego organizmie. Prowadzane jest dalsze postępowanie.