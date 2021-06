Koziński: Przemysław Czarnek – najpierw polityk, potem minister [OPINIA]

Ta sytuacja jest o tyle istotna, bo typowa. To nie pomyłka, to nie jest tak, że raz ministra Czarnka poniósł temperament polityka. On właściwie w każdej sytuacji stykowej natychmiast daje upust swojemu temperamentowi i ostrymi słowami daje odpór swoim politycznym przeciwnikom – nawet jeśli są to osoby, które on obejmuje swoją kuratelą jako minister. Tak było w kwestii udziału uczniów w spotkaniu w Dobczycach w ramach akcji "Tour de Konstytucja". Podobnie było wcześniej przy okazji dyskusji o kanonie lektur szkolnych, jego wypowiedzi pełnych ostrzeżeń przed "neomarksizmem" i "ideologią LGBT".